في الإقليم.. 227 مشروعاً سياحياً رغم الجائحة

اعلنت الهيئة العامة للسياحة في اقليم كردستان، أمس السبت، عن العمل في 227 مشروعاً سياحياً ضمن خطتها للعام الجاري 2020، مؤكدة وجود بوادر طيبة لانتعاش الحركة السياحية رغم الانحسار بسبب انتشار جائحة كورونا.وجاء في بيان للهيئة تلقته (المدى)، أنه خلال السنوات الماضية تقدم القطاع السياحي في الاقليم بخطوات سريعة في زيادة الاماكن الخدمية السياحية وفقا لخطة استراتيجية من قبل الهيئة وتعمل وفق خطة اساسية (Masterplan) خاص بالسياحة لغاية عام 2025، لافتا الى انه من مجموع 1055 مشروعا ضمن الخطة تم ادراج 227 في الخطة لعام 2020. واضاف انه بالرغم من انتشار فيروس كورونا الذي الحق اضرارا كبرى بالقطاع السياحي لهذا العام وجعله يتراجع بشكل مؤقت، الا ان من المفرح ان الاماكن السياحية تم افتتاحها وهناك حركة سياحية جيدة وتوجه حركة السياح من مدن العراق واقليم كوردستان الى تلك الاماكن.