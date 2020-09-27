مقترح لتوزيع بدائل مالية بدل مفردات التموينية

اقترح النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، تحويل مفردات الحصة التموينية الى مبالغ نقدية تساوي تكاليفها لتلافي الفساد الذي يشوب مراحل التعاقد والتجهيز. وقال العميري في مؤتمر صحفي:

“استنادا لاحكام المادة 61 ثانيا من الدستور التي نصت على ان يختص مجلس النواب بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية، وبالنظر لتشكيل لجنة لمكافحة الفساد لكننا لم نلمس قيام هذه اللجنة بالتحرك على اركان الفساد في ملف البطاقة التموينية التي فشلت الحكومات المتعاقبة في تأمينها، ما يتطلب التحرك المباشر لتأمين الامن الغذائي للمواطن الفقير وهذا ما وعدت به الحكومة في البرنامج الحكومي”.

وطالب العميري، بـ”اجراءات عاجلة وخطوات ملموسة في مواعيد محددة لمعالجة الاخفاقات في هذا الملف”.

واقترح: “تحويل الحصة التموينية الى مبالغ نقدية تساوي تكاليف هذه الحصة في الموازنة العامة لتلافي الفساد الذي يشوب مراحل التعاقد والتجهيز وتسلم لمفرداتها ضمن منهاج مدروس لعدم استغلاله من قبل الفاسدين الكبار”.