نائب يدعو لجنة مكافحة الفساد للتحرك على ملف البطاقة التموينية

دعا النائب غايب العميري، السبت، الحكومة الى التحرك المباشر من خلال لجنة بمكافحة الفساد على ملف البطاقة التموينية لتأمين الامن الغذائي للمواطن.

وقال العميري في مؤتمر صحفي في مجلس النواب “استنادا لاحكام المادة 61 ثانيا من الدستور التي نصت على ان يختص مجلس النواب الرقابة على اداء السلطة التنفيذية، وبالنظر لقيامكم بتشكيل لجنة بمكافحة الفساد لكننا لم نلمس قيام هذه اللجنة بالتحرك على اركان الفساد في ملف البطاقة التموينية التي فشلت الحكومات المتعاقبة في تأمينها، مايتطلب التحرك المباشر لتأمين الامن الغذائي للمواطن الفقير وهذا ماوعدتم به في البرنامج الحكومي”.

وطالب العميري، بـ “اجراءات عاجلة وخطوات ملموسة في مواعيد محددة لمعالجة الاخفاقات في هذا الملف”، مؤكدا بالقول “والا فنقترح تحويل الحصة التموينية الى مبالغ نقدية تساوي تكاليف هذه الحصة في الموازنة العامة لتلافي الفساد الذي يشوب مراحل التعقاد والتجهيز والاستلام لمفرداتها ضمن منهاج مدروس لعدم استغلاله من قبل الفاسدين الكبار”.