Posted on by

نقابة المبرمجين / الايام القليلة القادمة ستتم القراءة الثانية لمشروع قانون نقابة…

 المبرمجين في مجلس النواب

 احمد عبد الصاحب كريم

 اعلنت المجلس التأسيسي لنقابة المبرمجين العراقيين عن تفائلها من قرب القراءة الثانية لمشروع قانون نقابة المبرمجين و اداراجه ضمن جدول اعمال جلسات البرلمان بهدف التصويت عليه و ضمان حقوق المبرمجين  

و بين رئيس المجلس التأسيسي لنقابة المبرمجين الاستاذ (سعيد عبد الكريم المحمدي) قمنا خلال الفترة الماضية و من خلال العمل الدؤب لاعضاء المجلس التأسيسي لنقابة المبرمجين حيث كانت لنا العديد من النشاطات و التواصل مع العديد من السادة النواب و الحمد لله كانت جميع الاتصالات مثمرة و سبب التأخير في القراءة هو خارج عن ارادتنا بسبب الظروف التي مر بها البلد جراء جائحة كورونا و بدورنا نشكر اهم الداعمين لمطالب المبرمجين من قبل مجموعة من النواب و نخص بالذكر منهم السيدة (عائشة غزال المسارّي) و النائب (محمد شياع السوداني) و النائب (ثامر ذيبان الحمداني)

و اضاف المكتب الاعلامي لنائب رئيس لجنة الخدمات و الاعمار و عضو لجنة النزاهة النيابية السيدة (عائشة غزال المسارّي) انها ستعمل على إكمال مسيرة مشروع قانون نقابة المبرمجين و إدراجه ضمن جدول أعمال جلسات البرلمان من اجل القراءة الثانية له بهدف التصويت عليه و ضمان حقوق المبرمجين مؤكدا ” ان مشروع قانون نقابة المبرمجين سيكون ضمن جدول اعمال الجلسات القادمة من اجل القراءة الثانية له بعد مسيرة طويلة من المتابعات و اللقاءات المكثفة مع ممثلية المبرمجين و دعم رئاسة مجلس النواب من اجل ضمان حقوق الخريجين من الكليات و المعاهد التقنية و تأسيس نقابة خاصة بهم ” مشيرا ”  ان هذا القانون ذو أهمية خاصة لاحتواء شريحة كبيرة من الخريجين من الكليات و المعاهد التقنية و الخبرات و تسخير إمكانياتهم لخدمة البلاد

و أعربت المساري عن أملها في أن يحظى هذا القانون تأييد الأغلبية داخل قبة البرلمان لما له من أهمية في تقدم البلاد كمصاف الدول المتقدمة و اعتمادها على التكنلوجيا التقنية التي تعتمد خبرات المبرمجين .

اعلام المجلس التأسيسي لنقابة المبرمجين العراقيين

Read our Privacy Policy by clicking here