البنك المركزي يطرح ورقة الإصلاح المصرفي

اعلن محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، امس الاحد، طرح ورقة لإصلاح القطاع المصرفي. وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه،

ان “محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، عقد اجتماعه الأول للقطاع المصرفي صباح يوم امس الأحد، في مبنى البنك المركزي، حيث عرض خلاله الرؤية المستقبلية لعمل البنك المركزي العراقي في ظل الأزمة الاقتصادية، كما طرح بنود ورقة الإصلاح للقطاع المصرفي والتي ستتم المباشرة بها قريبا”.

واكد محافظ البنك “أهمية تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية في المرحلة القادمة”، مبينا ان “هذا البنك سيكون داعما للقطاع المصرفي للنهوض بواقعه الحالي”.