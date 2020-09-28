الحكيم يكشف عن مخطط لتدمير العراق وجره إلى الفتنة

كشف رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الاثنين، عن مخطط لتدمير العراق وجره لأتون الفتنة وصراع الارادات.

وقال الحكيم في تغريدة له ، إن “تكرار استهداف المنشآت العامة والخاصة لا سيما في العاصمة بغداد وآخرها تعرض منازل في منطقة الرضوانية للقصف ما ادى الى سقوط شهداء بينهم نساء واطفال ينم عن وجود مخطط لتدمير البلاد وجرها لأتون الفتنة وصراع الارادات”.

واضاف، “نستنكر وبشدة هذه الاعمال الاجرامية ونحث الجهات المعنية على الإسراع بمعالجتها ومعرفة مسببيها وتقديمهم الى العدالة وعدم التهاون مع تعريض هيبة الدولة الى الخطر”.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الاثنين، عن وقوع 5 ضحايا وجرح اثنين آخرين، نتيجة القصف الصاروخي الذي طال منزلا قرب مطار بغداد، مشيرة إلى أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بتوقيف القوة الأمنية الماسكة للمنطقة التي شهدت الحادث.

ويتعرض مطار بغداد الذي يضم قاعدة عسكرية امريكية الى هجمات متكررة بالصواريخ تتبناه جهات تقول إنها “مقاومة” للوجود الامريكي في البلاد، لكن واشنطن تتهم مجاميع مدعومة من إيران بينها كتائب حزب الله بالوقوف وراءها