Posted on by

الخارجية تكشف عن تفاصيل زيارة وزيرها الى إيران

كشفت وزارة الخارجية، الاثنين، عن تفاصيل زيارة وزيرها فؤاد حسين الى ايران، مشيرة الى ان حسين حمل رسالة شفوية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الرئيس الايرلني حسن روحاني.

وقال الناطق باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان نقلته الوكالة الرسمية، إن “الوزير فؤاد حسين حمل رسالة شفويّة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظميّ إلى الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني”.

وتابع أن “الرسالة الشفويّة تمحورت حول تطوّرات الأوضاع بالمنطقة ومُراجَعة أهمّ الاحتمالات المُتوقّعة وما تنطوي عليه من انعكاسات”، مؤكدا ان “وزير الخارجية بحث في طهران أهمّ الملفات العالقة بين البلدين”.

ونوه الصحاف الى ان “وزير الخارجية فؤاد حسين افصح عن رؤية الحكومة في التعامل مع التحدّيات الراهنة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close