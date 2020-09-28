الرشيد: سلف للمتقاعدين تصل إلى ثمانية ملايين دينار

أعلن مصرف الرشيد، الاثنين، عن منح سلف للمتقاعدين تصل إلى ثمانية ملايين دينار، فيما حدد عمر المتقاعد الذي يحق له التقديم.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن “قروض المتقاعدين تصل إلى ثمانية ملايين دينار كحد أعلى، وحسب حدود صافي الراتب الشهري”.

وأضاف، أن “التعليمات حددت المدة ثلاثة أعوام تُسدد بأقساط شهرية وأن (يكون) العمر المحدد للتقديم لا يتجاوز 75 عاماً في نهاية مدة السلفة”، داعياً الراغبين باستلام السلفة إلى “مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات”.

وباشر مصرف الرشيد خلال الفترة الماضية بمنح سلف وقروض متنوعة للموظفين والمواطنين وفق شروط وضوابط معينة.