الصدر يحذر من “جهات مشبوهة” تجرّ البلد لصدام شيعي – شيعي

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، إن “هناك جهات مشبوهة تؤجج الوضع وتعرض الأمن السلمي للخطر”.

وأضاف، “من هنا أنصح الجميع إلى تحكيم العقل والشرع وحب الوطن، قبل الإقدام على أي أمر يجر البلاد إلى الحرب الأهلية أو صدام شيعي شيعي أو طائفي”.

وكان الصدر قد اقترح، الجمعة، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الهجمات المتكررة على المصالح والقوات الأجنبية في البلاد، بعد أن اتهم بعض فصائل الحشد الشعبي بالوقوف وراءها.

وجاء المقترح بعد بيانات صدرت عن أطراف مختلفة، بينها الحشد الشعبي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري المقرب من إيران، تبرأت فيها من تلك الهجمات.

إلا أن فصلين في الحشد الشعبي هما كتائب حزب الله العراقي والنجباء هددا باستمرار شن الهجمات على القوات الأمريكية في البلاد.

وتتصاعد، منذ أسابيع، وتيرة هجمات تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، إذا باتت الهجمات شبه يومية، وسط تقارير تفيد بأن واشنطن قد تغلق سفارتها في بغداد لمدة 90 يوما.