النزاهة تضبط مسؤولين في نقابات عمال نينوى لجبايتهما مبالغ مالية خلافاً للقانون

الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن العمليَّة، إلى أن فريق عمل مديريَّة تحقيق نينوى الذي انتقل إلى اتحاد نقابات العُـمَّال في المُحافظة، تمكَّن من ضبط نائب رئيس نقابة النقل والمواصلات والأمين المالي للنقابة؛ لقيامهما بتأليف فرقٍ لجباية مبالغ ماليَّةٍ عن كلِّ سيَّارةٍ تدخل إلى مدينة الموصل من خلال السيطرات الخارجيَّـة لمداخل المدينة، دون سندٍ قانونيٍّ.

وأضافت إنه تمَّ ضبط (46) دفتر جبايةٍ، تبيَّن بعد التدقيق وجود نقصٍ فيها، إضافة إلى عدم وجود المبالغ الماليَّة التي تمَّ جمعها دون سندٍ قانونيٍّ وعدم وجود تسلُّم وتسليم لتلك المبالغ.

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن فريق العمل من ضبط عجلةٍ (صهريج) مُحمَّلةٍ بمادَّة البنزين في إحدى محطات تعبئة الوقود الحكوميَّة في منطقة المجموعة الثقافيَّة في الموصل؛ لوجود تلاعبٍ في آلية نقل وتسليم المنتوج إلى المحطة.

وأكدت الدائرة أنه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّـتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة المُتَّـهمين على السيِّد قاضي محكمة تحقيق نينوى؛ الذي قرَّر توقيف المُـتَّهمين وفق أحكام المادَّة (307) من قانون العقوبات.