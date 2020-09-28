برشلونة يرفض 150 مليون يورو من مانشستر يونايتد لبيع لاعبه

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أنّ نادي برشلونة، رفض عرضًا كبيرًا من نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، للحصول على خدمات أحد لاعبيه الشباب، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر يريد تعزيز صفوف الفريق، من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم القادم، والنجاح فيما فشل فيه في موسم 2019/2020، إذ لم يتمكن من بلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ورابطة المحترفين والدوري الأوروبي، وانتهى مشواره في البطولات الثلاث عند نصف النهائي.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد قدم عرضًا لـ برشلونة قدره 150 مليون يورو، للتعاقد مع أنسو فاتي، ولكن إدارة النادي الكتالوني رفضته.

وأوضحت الصحيفة أنّ العرض كان عبارة أنّ يدفع اليونايتد 125 مليون يورو مبلغ ثابت و25 مليون يورو كمتغيرات.

وقالت الصحيفة أنّ إدارة النادي الكتالوني، رفضت العرض، لأن فاتي سيكون جزءًا أساسيًا مع صفوف البلوجرانا بالموسم الجديد 2020/2021؛ تحت قيادة المدرب رونالد كومان المدير الفني الجديد لـ برشلونة.

يُذكر أنّ فاتي أصبح الأسبوع الماضي، لاعبًا في الفريق الأول لـ برشلونة، وتم زيادة قيمة الشرط الجزائي في عقده من 170 مليون يورو لـ 400 مليون يورو.