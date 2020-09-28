برشلونة يستهل الليغا برباعية في شباك فياريال

إستهل فريق برشلونة اليومالاحد ( 27 أيلول 2020) منافسات الدوري الاسباني بفوز عريض على فياريال وصل الى 4- صفر ، في لقاء جرى على ملعب كامب نو، في إطار الجولة الثالثة من المنافسة.

في الشوط الاول فعل برشلونة كل شي واظهر فنون الكرة خلال احداث هذا الشوط وتسيد كل دقائقه، واجبر فياريال على الدفاع بعد إن هاجم برشلونة بجميع خطوطه والعودة الى الدفاع السريع، وافتتح آنسو فاتي التسجيل عند الدقيقة 15 واضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 19، فيما جاء الثالث من ركلة جزاء سجل منها ميسي عند الدقيقة 35،وأحرز باو توريس، لاعب فياريال، هدفاً عكسياً في مرمى فريقه بالثواني الأخيرة من احداث هذا الشوط لينتهي برباعية نظيفة.

واقتنع برشلونة بالرباعية ولعب مستريحا في الشوط الثاني لتستمر نتيجة الشوط الاول حتى نهاية المباراة وفوز برشلونة 4- صفر.

وهذه المباراة هي الأولى لبرشلونة في الليغا هذا الموسم، والأولى أيضا تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان، وعلى الجانب الآخر خاض فياريال مباراتين بالليجا، تعادل في الأولى أمام هويسكا (1-1)، وفاز في الثانية على إيبار (2-1).