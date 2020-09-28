رئيس مجلس القضاء الاعلى يحضر اجتماع الرئاسات التي أكدت على حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية

بغداد / إعلام القضاء

حضر السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الأحد، اجتماعا في قصر بغداد، ضم السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي ، تم خلاله مناقشة المستجدات الامنية والسياسية والتداعيات الناتجة عنها.

واكد المجتمعون رفض تدخل العراق في الشؤون الداخلية للدول الاخرى ورفض تدخل الآخرين في شؤونه ، ودعا الاجتماع الى اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان الاستقرار الامني ، ودعم الاجتماع جهود الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استهداف البعثات الدبلوماسية .

وشدد المجتمعون على احترام التوصيات التي تضمّنها بيان سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني خلال استقبال سماحته لممثلة الامم المتحدة في العراق، كونها تُعدُّ خارطة طريق كفيلة بنزع فتيل الازمات والمضي الى انتخابات مبكرة حرة ونزيهة .