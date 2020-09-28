سواريز ينفجر في أول ظهور مع أتلتيكو مدريد

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا ساحقًا على ضيفه غرناطة، بستة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما، عصر الأحد على ملعب “واندا متروبوليتانو”، بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

المباراة شهدت الظهور الأول للوافد الجديد لصفوف الروخي بلانكوس، القادم من برشلونة، لويس سواريز، إذ شارك كبديل وسجّل هدفين، وصنع هدفًا.

انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، سجّله الإسباني دييجو كوستا في الدقيقة التاسعة.

وفي الشوط الثاني، تمكن أنخيل كوريا من تسجّيل الهدف الثاني في الدقيقة 47، وفي الدقيقة 65 أحرز البرتغالي جواو فيليكس الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وسجّل ماركوس يورنتي الهدف الرابع في الدقيقة 72، بأسيست من البديل سواريز، ثم تمكن السفاح الأوروغوياني من إحراز الهدف الخامس في الدقيقة 85 برأسية رائعة.

وقبل نهاية الشوط وفي الدقيقة 87، أحرز خورخي مولينا فيدال هدف حفظ ماء الوجه لـ غرناطة، وفي الدقيقة 90 عاد سواريز من جديد لهز شباك الضيوف بالهدف الثاني له في المباراة والسادس لـ أتلتيكو.

وبهذا الانتصار يحصد أتلتيكو مدريد أول ثلاث نقاط في الليجا، ليتواجد بالمركز التاسع في سلم الترتيب، فيما توقف رصيد غرناطة عند 6 نقاط بالمركز الثاني.