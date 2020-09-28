ليستر سيتي يحقق فوزا كبيراً على مانشستر سيتي بخماسية

سقط مانشستر سيتي على ملعبه بخماسية مقابل هدفين أمام ليستر سيتي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي على ملعب الاتحاد.

سجل هدف التقدم لـ مانشستر سيتي مبكرًا، رياض محرز في الدقيقة الرابعة، وقبل نهاية الشوط الأول، تعادل جيمي فاردي بركلة جزاء لـ ليستر سيتي في الدقيقة 37.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل فاردي هدف ثاني بطريقة رائعة بكعب القدم، ليتقدم لـ ليستر سيتي في الدقيقة 54، وبعد 4 دقائق فقط، حصل جيمي على ركلة جزاء ثانية وسجل الهدف الثالث له ولفريقه، ليصل لـ الهاتريك.

دخل جيمس ماديسون وسجل الرابع لـ ليستر سيتي بطريقة رائعة من تسديدة صاروخية على يسار إيديرسون، في الدقيقة 77.

قلص ناثان آكي الفارق وسجل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي برأسية في الدقيقة 84، ولكن يوري تيليميناس سجل ركلة الجزاء الثالثة التي احتسبت للضيوف، وقتل مانشستر سيتي بالخامس، ليسقط غوارديولا ورفاقه على ملعبهم.

بهذه النتيجة يتصدر ليستر سيتي جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، العلامة الكاملة، بينما مانشستر سيتي من مباراتين لم يحقق سوى 3 نقاط، في المركز 13.