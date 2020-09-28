ليفاندوفسكي: لهذا السبب لم نحتفل بالسوبر الأوروبي !

اعترف روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه لم يحتفل بلقب السوبر الأوروبي بسبب الإرهاق.

وتغلب بايرن ميونخ على الفريق الأندلسي الخميس الماضي، ضمن منافسات السوبر الأوروبي بنتيجة 2-1، بعدما امتدت المباراة للأشواط الإضافية.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية: “لم نحتفل حقًا بلقب السوبر الأوروبي، لقد عانينا جميعًا بعد 120 دقيقة لعب أمام إشبيلية”.

ويحل الفريق البافاري ضيفًا على هوفنهايم، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الألماني.

واختتم: “سنعود إلى هوفنهايم، ليس لدينا عطلة في الواقع، سيكون من الجيد الاستشفاء بحمامات الثلج لمدة 5 أيام”.