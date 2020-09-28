أيها ألإخوان ,,, ايتها الأخوات

مسيرة لدعم الحشد الشعبي هذا الأحد

بِسْم الله الرحمن الرحيم :

يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم سورة محمد آية ٧

صدق الله العلي العظيم.

تقديراً وتخليداً لتضحيات وعطاء الحشد الشعبي المقدس في العراق الذي تشكل استجابة لنداء المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف والذي أبلى بلاء حسناً في القضاء على العصابات الإرهابية المسماة (#داعش_المجرمة) ، سوف ينطلق موكب بالسيارات تحمل أعلام الحشد ولافتات لتخليد شهدائه وإسناد جهاده المستمر لمكافحة فلول الإرهاب وقوى الإستكبار وأذنابه.

يبدأ مسير الموكب في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد المصادف ٢٧ أيلول ٢٠٢٠ من منطقة Cricklewood London NW2

إلى السفارة العراقية مروراً بالسفارة الأمريكية.

إن مشاركتكم بهذه المسيرة هو تعبير عن الوفاء لشهداء الحشد والتأييد لمسيرته الظافرة في دحر قوى الطغيان والظلام.

الرحمة لشهداء الحشد والنصر لمجاهديه الأبطال.

( وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ). سورة الأنفال آية ١٠

صدق الله العلي العظيم.

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#الدكتور_صاحب_الحكيم

لندن

26 سبتمبر 2020