نائب عراقي يطالب بتعويض المواطنين نقدياً عن مفردات التموين غير الموزعة بأثر رجعي

طالب عضو مجلس النواب العراقي، النائب برهان المعموري، وزارة التجارة بتعويض المواطنين بمبالغ نقدية عن مفردات البطاقة التموينية؛ غير الموزعة وبأثر رجعي.

وقال المعموري، بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن أغلب أبناء المجتمع هم من الفئات محدودة الدخل التي تعتبر مفردات البطاقة التموينية من المواضيع المهمة، مشيراً إلى أنها توفر ولو جزءًا بسيطاً من المواد الغذائية التي تحتاجها العائلة العراقية.

وأضاف: كنا نأمل زيادة عدد مفردات البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها بما يتلاءم مع الحاجة الفعلية للمواطنين، مستدركاً إلا أننا شهدنا تراجعاً مستمراً في عددها حتى وصلنا إلى اختفاء أغلبها ولشهور عدة”.

وأوضح المعموري، أن الدولة كانت قد خصصت مسبقاً الأموال الكافية لوزارة التجارة من أجل توفير وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وبشكل شهري، متسائلاً عن مصير تلك الأموال، ومن يتحمل مسؤولية إلحاق الضرر بالمواطنين.

ونفت وزارة التجارة العراقية، في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، حقيقة تثبيت البطاقة التموينية براتب 30 ألف لكل نفر وتجهيز 9 مواد غذائية، مبينة أنها لم تصدر أي بطاقة جديدة أو تعليمات بشأن آلية توزيع مفردات البطاقة التموينية.

وكشف وزير التجارة، علاء الجبوري، في 21 سبتمبر/ أيلول، أن مفردات البطاقة التموينية تحتاج إلى تخصيصات مالية، منوها بأن البدل النقدي للحصة التموينية يدرس الآن، وبناءً على الدراسة يتم تحديد قيمة البدل النقدي الذي سيحصل عليه المواطن عن مفردات البطاقة التموينية، ولكن لا يزال كمقترح ولا بد من قراءة الجوانب التي تحيط بذلك قبل اتخاذ القرار.

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