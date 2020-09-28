نائب عراقي يطالب بفتح تحقيق حول هدر تريليون دينار بوزارة الصحة

دعا عضو لجنة الصحة في مجلس النواب العراقي، النائب جواد الموسوي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى فتح تحقيق عاجل مع هيئة النزاهة بخصوص ما قدمه لها من ملفات فساد مرفقة بالمئات من الوثائق والأدلة حول شبهات فساد في مختلف مفاصل وزارة الصحة، إلا أن الهيئة المعنية بهذا الأمر لم تحرك ساكنا.

وقال الموسوي، بحسب بيان لمجلس النواب العراقي، إن الهيئة تسلمت منه قبيل أكثر من سنة 21 ملف فساد بكتاب رسمي واحد، وصل هدر المال العام فيه ما يقارب 1000 مليار دينار (تريليون دينار) ولم تتخذ النزاهة إجراء بحق هذا الهدر بالمال العام.

واستغرب الموسوي، بحسب البيان، من “اللامبالاة” التي تتعامل فيها الهيئة مع ملفات الفساد التي قدمها على حد وصفه.

وطالب عضو لجنة الصحة، تدخل الكاظمي؛ لمعرفة الأسباب التي تمنع الهيئة من عدم فتح ملفات الفساد حتى الآن ومن يقف وراءها، داعيا رئيس الحكومة بوضع 1000 علامة استفهام على هذا التسويف من قبل هيئة النزاهة.