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نَــــــــعــــــــي قـــامــة وطـــنــــيـــــة كــــبــــيــــــرة

نَــــــــعــــــــي قـــامــة وطـــنــــيـــــة كــــبــــيــــــرة

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

بـقلوب مؤمنـة بـقـضـاء الله وقدره ينعي

د. م. لؤي القريوتي مسؤول الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين القيادة العامة و قيادة وكوادر
الجبهة في قطاع غزة
لــشعبنا الفلسطيني المرابط في الوطن والشتات وعموم أمتنا العربية والإسلامية
و آل رجـــــــــــا الكرام

وفــاة الــدكــتــور بــــســــام رجـــــا

الذي كرس حياته مدافعاً عن قضية فلسطين العادلة في كل المنابر والساحات الإعلامية، أحد أبرز المحاربين والمدافعين عن قضايا الأمة العربية والإسلامية مفنداً بفكر راسخ أضاليل قوى الإرهاب منتصراً لمحور المقاومة في ظل أعتى الهجمات الشرسة على مقدرات الأمة

سائلين المولى عزوجل أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

 

وإنا لله وإنا إليه راجعون

 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة   

المكتب الإعلامي –  قطاع غزة –  فلسطين

27-09-2020

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة
غزة – فلسطين
البري
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