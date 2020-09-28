هيفاء وهبي تتصدّر الترند.. و”إسود فاتح” الأكثر مشاهدة بعد عرض أولى حلقاته

عُرضت أمس السبت أولى حلقات مسلسل “إسود فاتح” للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي تشاركها في بطولته نخبة من نجوم الدراما العربية.

هيفاء وهبي عادت إلى الشاشة بعد غياب سنتين منذ عرض مسلسل “لعنة كارما” عام 2018 ورافقت المسلسل حملة إعلانية كبيرة، ما رفع من منسوب التشويق لعودة نجمة الجماهير إلى الدراما، فجاءت نسبة المشاهدة مرتفعة، وتصدّرت الحلقة الأولى قائمة المسلسلات “الأكثر مشاهدة على شاهد”.

ولاقت الحلقة الأولى إعجاب الجمهور، وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع المسلسل معتبرين أن أحداث العمل جميلة ومشوقة، مشيدين بأداء الممثلين العالي ورؤيته الإخراجية المميزة.

وفي هذا السياق، تصدّرت الحلقة الأولى قوائم البحث على “غوغل” في مصر والسعودية، حيث احتل المرتبة الأولى في مصر والمرتبة الثالثة في السعودية، كما تصدّر اسم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ترند “تويتر” على مستوى العالم العربي.

تدور أحداث مسلسل “إسود فاتح” في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، ويشارك في بطولته شريف سلامة، وروجينا، ومعتصم النهار، وأحمد فهمي، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نورالدين.

جدير ذكره أن المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل وإنتاج شركة “الصباح” لصاحبها المنتج اللبناني صادق الصباح.