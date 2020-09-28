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وزير الزراعة يعلن الاكتفاء الذاتي بإنتاج العسل

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الأحد، الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج عسل النحل.

واكد الخفاجي، بحسب المكتب الإعلامي للوزارة، “على الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع النحل في العراق لأجل إنتاج العسل الذي تم الوصول به إلى الاكتفاء الذاتي”.

وأشاد الخفاجي بـ “الكادر الإداري للجمعية فضلاً عن النحالين عموماً على الإنجازات التي قاموا بها من خلال زيادة إنتاج العسل وبالرغم من قلة الدعم المقدم لهم”، مشيرا الى “التوجه لرعاية هذا القطاع من خلال إقامة الندوات والورش العلمية بما يسهم في زيادة الإنتاج وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي التام”.

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