90% من المعامل الحكومية معطلة لأسباب سياسية

أكد عضو لجنة الطاقة النيابية النائب محمود الزجراوي، امس الأحد، أن 90% من معامل العراق الحكومية معطلة لأسباب سياسية.

وقال عضو محمود الزجراوي، إن “90% من معامل العراق الحكومية معطلة لأسباب سياسية وحكومية منذ سنوات طويلة، واعادة احياء تلك المعامل ستوفر فرص عمل كبيرة للعاطلين”.

وأضاف الزجراوي، أن “إعادة تشغيل المعامل ستمنع استغلال العراقيين في مشاريع للصراعات الخارجية، وستوفر بيئة آمنة من ناحية الاستقرار المعيشي وتوفير لقمة العيش وتنقذ الفقراء من مستقبل مجهول”. واشار الى ان “قدرة معامل العراق الحكومية في استقطاب العاطلين كبيرة جدا، ناهيك على انها ستوفر فرصا اخرى غير مباشرة للكثير من القطاعات لان ترابط مفردات الانتاج ستكون حاضرة”.

وتعاني الآلاف من المعامل الحكومية في العراق من توقف مستمر منذ سنوات طويلة، رغم قدراتها في انتاج بضائع وسلع مختلفة.

الى ذلك، كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن قروض المشروع الطارئ والجهات المستفيدة منها.

وبينت الوزارة في بيان تابعته (المدى) ان “الوجبة الأولى ستوزع بين المستفيدين بواقع الف قرض”، مشيرة الى ان “مبلغ القرض يتراوح بين (1000-3000) دولار للقرض الطارئ ويمنح للمشاريع القائمة، و(5000-8000) دولار، و(3000-10000) دولار وتسمى بالقروض التأهيلية”.