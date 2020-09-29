أشياء من هذا القبيل ــ نص مفتوح :

بقلم مهدي قاسم

1 ــ عندما يكون الله حزينا

حينما تبكي السماء بحرقة ومرارة مع قطرات مدرارة

و تختنق الأرض غريقة بأوحالها المطمورة

فأشعر أن الله غاضب أو حزين جدا هذا اليوم

قال أحدهم وهو يتأمل كوارثا مستنفرة

وهي تجر الأرض من أذنيها نحو هلاكها البطيء

2 ــ التهام القمر بشهية لذيذة !

مشرد تخيل القمر رغيف خبز بجبنة مكتنزة

فالتهمه في حلمه بنهم و حرص شديد

حتى أخر فتاة سقطت سهوا ..

ـــ فكم نومي مريح و هادئ

قال ذلك وعاد يحلم من جديد !

3 ــ صحوة قاسية :

عندما يفقد شغفه تماما

حيث يصبح كل شيء باهتا كاسحا أو رماديا خانقا

يهرع إلى الطبيعة و يحتضنها بقبلة حارة و طويلة .

في أحيان أخرى

يرقص في وسط برار عارية

رقصات صوفية بدوار منخطف

يدور و يدور حول نفسه

كدوامة عاصفة نسيت ذاكرة الثبات

منتظرا لحظة تجنح كسهم منفلت

نحو فضاءات مجهولة !