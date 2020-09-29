أشياء من هذا القبيل ــ نص مفتوح :
بقلم مهدي قاسم
1 ــ عندما يكون الله حزينا
حينما تبكي السماء بحرقة ومرارة مع قطرات مدرارة
و تختنق الأرض غريقة بأوحالها المطمورة
فأشعر أن الله غاضب أو حزين جدا هذا اليوم
قال أحدهم وهو يتأمل كوارثا مستنفرة
وهي تجر الأرض من أذنيها نحو هلاكها البطيء
2 ــ التهام القمر بشهية لذيذة !
مشرد تخيل القمر رغيف خبز بجبنة مكتنزة
فالتهمه في حلمه بنهم و حرص شديد
حتى أخر فتاة سقطت سهوا ..
ـــ فكم نومي مريح و هادئ
قال ذلك وعاد يحلم من جديد !
3 ــ صحوة قاسية :
عندما يفقد شغفه تماما
حيث يصبح كل شيء باهتا كاسحا أو رماديا خانقا
يهرع إلى الطبيعة و يحتضنها بقبلة حارة و طويلة .
في أحيان أخرى
يرقص في وسط برار عارية
رقصات صوفية بدوار منخطف
يدور و يدور حول نفسه
كدوامة عاصفة نسيت ذاكرة الثبات
منتظرا لحظة تجنح كسهم منفلت
نحو فضاءات مجهولة !