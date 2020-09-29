إقليم كوردستان والعراق يؤكدان ضرورة التنسيق بين السلطتين القضائيتين في أربيل وبغداد

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، في أربيل ، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان ، النظام والسلطة القضائية في العراق ومهام مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية والتعاون بين مجلس القضاء في إقليم كوردستان والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى في العراق.

بيان رئاسي أشار الى تأكيد الجانبين على ” حماية استقلالية السلطة القضائية وعدم خلطها بالسياسة ، وتطابقت آراؤهما حيال ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين في العراق وإقليم كوردستان مع مراعاة خصوصية إقليم كوردستان، كما أشادا بمستوى التعاون والتنسيق بين مجلس القضاء الأعلى في العراق ومجلس القضاء في إقليم كوردستان”.

وفي جانب آخر من الاجتماع ، الذي حضره رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان ووزير العدل في حكومة الإقليم ” جرى بحث مسألة تركيبة وعمل ومهام المحكمة الاتحادية وآلية استكمال نصابه وطريقة اختيار أعضائه بموجب الإجراءات الدستورية ، حيث أكد الجانبان أهمية وضرورة التنسيق لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة”.

وعبر بارزاني عن شكره وتقديره للتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في السلطتين القضايئيتين في العراق وإقليم كوردستان، آملاً استمرار مساعدات السلطة القضايئية العراقية لإقليم كوردستان في موضوع الدورات التعليمية والتدريبية.