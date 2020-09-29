إقليم كوردستان والعراق يؤكدان ضرورة التنسيق بين السلطتين القضائيتين في أربيل وبغداد

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، في أربيل ، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان ، النظام والسلطة القضائية في العراق ومهام مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية والتعاون بين مجلس القضاء في إقليم كوردستان والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى في العراق.
بيان رئاسي أشار الى تأكيد الجانبين على ” حماية استقلالية السلطة القضائية وعدم خلطها بالسياسة ، وتطابقت آراؤهما حيال ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين في العراق وإقليم كوردستان مع مراعاة خصوصية إقليم كوردستان، كما أشادا بمستوى التعاون والتنسيق بين مجلس القضاء الأعلى في العراق ومجلس القضاء في إقليم كوردستان”.
وفي جانب آخر من الاجتماع ، الذي حضره رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان ووزير العدل في حكومة الإقليم ” جرى بحث مسألة تركيبة وعمل ومهام المحكمة الاتحادية وآلية استكمال نصابه وطريقة اختيار أعضائه بموجب الإجراءات الدستورية ، حيث أكد الجانبان أهمية وضرورة التنسيق لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة”.
وعبر بارزاني عن شكره وتقديره للتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في السلطتين القضايئيتين في العراق وإقليم كوردستان، آملاً استمرار مساعدات السلطة القضايئية العراقية لإقليم كوردستان في موضوع الدورات التعليمية والتدريبية.