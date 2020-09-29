الحج السعودية تطلق تطبيق “اعتمرنا” لحجز موعد العمرة اعتباراً من اليوم

الرياض ـ : أتاحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، اعتباراً من الأحد، تطبيق “اعتمرنا” الذي يمكن من خلاله استخراج تصريح لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي.

وذكرت الوزارة، وفقاً لما نشرته إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنه يمكن من خلال هذا التطبيق، استخراج تصريح أداء العمرة بدايةً من تاريخ 17 صفر 1442 هـ كمرحلةٍ أولى.

وكشفت وزارة الحج والعمرة، في وقت سابق عن آلية التسجيل لأداء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة؛ من خلال تحميل تطبيق “اعتمرنا”، وتسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة.

واشتملت الآلية على الوصول إلى أحد مراكز تجمع المعتمرين في مكة المكرمة التي ستعلن أماكنها لاحقاً، والتقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، مع تطبيق الاحترازات الوقائية.

وأطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق ‘اعتمرنا’ لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية.