الكاظمي يتحدث عن إنشاء 1000 مدرسة

كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الاثنين، خطوات إنشاء ألف مبنى مدرسي في عموم العراق مع عدد من المسؤولين. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان الاخير “اجتمع بعدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين، لبحث خطوات بناء ألف مبنى مدرسي جديد في عموم العراق”.

وقال الكاظمي خلال الاجتماع، إن “عماد الحياة الكريمة للعراقيين يقف عند أهمية الارتقاء بواقع التعليم وتوفير البيئة المناسبة، والبنى التحتية، والتي تعد من أولى المهام الأساسية لتطوير التعليم، ومن ضمن أهداف الحكومة ومسؤولياتها”. وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن “التعليم هو السلاح الحقيقي الذي تتسلح به الأمم، الى جانب النظام الصحي”. وشدد على أن “تكون خطة بناء المدارس شاملة لأنحاء العراق كافّة، مع التركيز على المناطق الريفية والقروية، التي يجب أن تكون لها حصّة مهمة من هذه الجهود، وأن يكون العمل على أولوية فك الاختناقات الحاصلة حاليًا في استعمال الأبنية المدرسية”. وتابع البيان ان “رئيس الوزراء اطلع على عشرة نماذج من التصاميم الحديثة للأبنية المدرسية، والتي تعتمد أفضل المواصفات العالمية بهذا الشأن”، فيما وجه “بدراستها ومناقشتها لاختيار الأفضل والأنسب من بينها”.