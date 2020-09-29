اللجنة الدولية لحقوق الإنسان حذرت سابقا وما زالت من مجموعات إرهابية في لبنان

رأت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أنها قامت في عدة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين بالإشارة إلى الاخبار المتناقلة في الأوساط والتي أكدت إلى خطورة الوضع الأمني في لبنان خصوصا تلك التي تتعلق بالمجموعات المسلحة المرتبطة بالوضع الاقليمي، والتي تعتبر أن فشلها في سوريا والعراق واليمن يمكن أن يفتح لها مجال في لبنان حيث التركيبة السياسية والأرضية ملائمة أكثر.

من هنا دخلت قوة حقوقية وغيرها على هذا الخط وأبدت إنزعاجا كليا بما تقوم به اللجنة من خلال لقاءاتها لجهة دعوة الجهات المعنية في لبنان للإنتباه، وقمنا بإبلاغ المعنيين الدوليين للنظر في ذلك. وفي السياق نفسه ندد مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي الخاص إلى جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد بالعمل التخريبي أمس باستهداف موقع عرمان للجيش اللبناني والذي ذهب ضحيته جنديين، كما أشاد بالعمل الكبير لفرع المعلومات في متابعتهم الدقيقة لهذه المجموعات وتوقيفها للبعض، وبالتالي حماية المجتمع من كوارث أمنية. وأكد السفير ابو سعيد أن العمل الأمني الذي يقوم به الجيش والأمن العام وفرع المعلومات والمباحث الجنائية في القضاء على هذه المجموعات الإرهابية عمل جبار خصوصا أن الإمكانيات متواضعة و بحاجة لدعم أكثر من أجل الاستمرار في عملهم.

وطالب في ختام البيان الدولة اللبنانية الجهات والكتل السياسية التوافق على رئيس حكومة وتشكيلها في أسرع وقت ممكن، إذ تعتبر أن مدخل الاستقرار السياسي هي في لجم تلك المجموعات من التمادي والبحث عن بيئة حاضنة وتبدأ من هناك لتتمكن كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية من تنفيذ مهماتهم وكف اليد السياسية عن بعض مرتكبي الشغب.