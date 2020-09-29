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المالية النيابية تعلن خبرا ‘هاما’ بخصوص الرواتب

موضحة موقف الوزارة المختصة

نفت اللجنة المالية النيابية، الأثنين، وجود مشكلة في رواتب الموظفين، مؤكدة انها ستوزع بشكل كامل خلال الأسبوع الجاري.

وذكر عضو اللجنة، عبدالهادي السعداوي، في تصريح لوسائل اعلام رسمية تابعها  اليوم، (28 أيلول 2020)، إنه “لا توجد لوزارة المالية أي مشكلة في الرواتب”، لافتا إلى “وجود إشكال فني حصل بسبب التغيير الجديد في البنك المركزي”.

وأضاف السعداوي، أن “رواتب الموظفين ستوزع بشكل كامل خلال الأسبوع الجاري”، مشيرا الى أنه “بخصوص موضوع القروض والموازنة المتبقية من موازنة عام 2020، وصلت الموازنة عصرا الى رئاسة مجلس النواب وأعادتها الحكومة صباحا دون معرفة الأسباب، وإنها لم تصل الى اللجنة المالية النيابية”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة المالية، التزامها بالعمل على تأمين رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها “تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي أوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

A.A

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