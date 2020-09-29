باشراف ومتابعة وزيرة الهجرة و المهجرين …الوزارة تعلن عن عودة (100) نازحا…

الى مناطق سكناهم الاصلية في صلاح الدين
اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة (100) نازحا من مخيمي ( اشتي وعربد ) في محافظة السليمانية الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة صلاح الدين ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة .
وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير انه ” باشراف و متابعة وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو تمت اعادة دفعة جديدة من النازحين بواقع (100) فرد من مخيمات النزوح في محافظة السليمانية الى مناطق سكناهم الاصلية في ناحية يثرب و منطقتي ( الشهابي و العجيلية ) التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين “.
و تابع جهاكير انه ” بعد اتمام التدقيق الامني لهذه الاسر و بالتعاون مع المحافظة و قيادة العمليات و الحشد الشعبي تم ايصال الاسر الى مناطق سكناهم الاصلية “.