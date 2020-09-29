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باشراف ومتابعة وزيرة الهجرة و المهجرين …الوزارة تعلن عن عودة (100) نازحا…

 الى مناطق سكناهم  الاصلية في صلاح الدين

 اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة (100) نازحا من مخيمي ( اشتي وعربد ) في محافظة السليمانية الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة صلاح الدين ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة . 

 وذكر  مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير انه ” باشراف و متابعة وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو تمت اعادة دفعة جديدة من النازحين بواقع (100) فرد من مخيمات النزوح في محافظة السليمانية الى مناطق سكناهم الاصلية في ناحية يثرب و منطقتي ( الشهابي و العجيلية )  التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين “.

 و تابع جهاكير انه ” بعد اتمام التدقيق الامني لهذه الاسر و بالتعاون مع المحافظة  و قيادة العمليات و الحشد الشعبي تم ايصال الاسر الى مناطق سكناهم الاصلية   “.

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