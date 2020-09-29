برعاية مسرور بارزاني .. تدشين مشاريع كهربائية هامة في أربيل

من المقرر أن تجري في العاصمة أربيل، يوم غد الثلاثاء تدشين عدد من المشاريع الكهربائية الهامة، برعاية رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وقالت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان في بيان : «سيتم في الساعة 10:00 قبل ظهر غد الثلاثاء، برعاية رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبحضور كل من وزير الكهرباء في حكومة الإقليم كمال محمد صالح، ومحافظ أربيل فرست صوفي، تدشين وحدة 132 كيلوفولط الجديدة في محطة آزادي، وخط التوتر العالي 132 كيلوفولط، ومحطات التحويل 33 كيلوفولط و11 كيلوفولط في مدينة أربيل».

وأشار البيان إلى أن وحدات محطة آزادي الجديدة 11، 33، 132 كيلوفولط تم تنفيذها بتكلفة 14 مليون و770 ألف و191 دولار من قبل شركة Best، حيث ستسهم هذه المشاريع بحل قسم كبير من مشاكل الكهرباء في أربيل.