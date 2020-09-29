برلماني كوردي: منح الجنسية سلطة حصرية للحكومة الاتحادية

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان بهمن عبد الله، الاثنين، أن سلطة منح الجنسية العراقية هي سلطة حصرية للحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال عبد الله في تصريح له، إن «الحديث عن منح الجنسية العراقية لـ385 ألف كوردي إيراني وسوري وتركي من قبل إقليم كوردستان عار من الصحة»، موضحاً أن «سلطة إعطاء الجنسية بحسب الدستور العراقي هي سلطة حصرية للحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة الإقليم لا تمتلك سلطة منحها لأي مواطن في إقليم كوردستان وخارجه».

وأكد البرلماني الكوردي، أن «هذه المعلومات مفبركة، والإحصائيات بشأنها غير صحيحة».

وكانت مواقع وصفحات قد نشرت مزاعم بالصدد مؤخراً.