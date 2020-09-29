 بغداد تقبض على مطلقي الصواريخ وتوقف 19 ضابطاً ومسؤولاً

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على عدد من المتورطين بإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء والقواعد العسكري، فضلاً عن توقيف 19 ضابطاً ومسؤولاً أمنياً.

جاء ذلك في حديث لأحمد ملا طلال خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد

وقال ملا طلال، إن “القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من مطلقي الصواريخ”، دون الإشارة إلى هوياتهم أو الجهات التي ينتمون إليها.

كما أفاد بأنه جرى “توقيف 19 ضابطاً ومسؤولاً أمنياً أطلقت الصواريخ من قواطع مسؤوليتهم سابقاً” جراء تقاعسهم عن أداء مهامهم.

وكان 5 أشخاص (3 أطفال وامرأتان) قد لقوا مصرعهم مساء الاثنين بسقوط صاروخين من نوع كاتيوشا على منزلهم في منطقة الرضوانية على مقربة من مطار بغداد غربي العاصمة.

وإثر الحادث، أمر الكاظمي بتوقيف القوة المكلفة بحماية تلك المنطقة لتقاعسها عن أداء مهامها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الداخلية عثمان الغانمي، في مؤتمر صحفي بمحافظة كربلاء، إن “ما حدث أمس يندى له الجبين، ووزارة الداخلية العراقية تمكنت من الوصول إلى الجناة”.

وفي الأسابيع الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لـ”داعش”، إذا باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية، وسط تقارير تفيد بأن واشنطن قد تغلق سفارتها في بغداد لمدة 90 يوماً.