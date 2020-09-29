رئيسا الجمهورية والوزراء يعزيان بوفاة أمير الكويت

عزّا رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بوفاة امير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال صالح في بيان إنه “بحزن بالغ تلقينا نبأ الامير المغفور له الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح”.

وأضاف :”كان الأخ الكبير والزعيم الحريص على شعوب المنطقة،وعرفناه بإنسانيته وحرصه على علاقات كويتية عراقية متينة، عمل بدون كلل على جمع الكلمة ومغادرة الخلاف، حتى اضحى مثالاً للسلام والخير”، مستطرداً :”تعازينا لاهلنا في الكويت الشقيق”.

من جانبه، أشار الكاظمي، إلى أنه “بألم بالغ وقلوب حزينة، تلقينا نبأ رحيل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة”.

وبين، أنه “برحيله، فقدت الأمة والمنطقة جمعاء رجلاً لم يدّخر جهداً في سبيل دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وضمان الرفاه والتقدم لشعب الكويت الشقيق والشعوب الجارة”.

وأكد الكاظمي، أن “الراحل الكبير ساهم في تعزيز مسيرة العراق الجديد، الخارج من نير الدكتاتورية، مثلما وقف معه وهو يواجه الإرهاب وينتصر لأرضه ووجوده.. نسأل الباري جل وعلا الرحمة والمغفرة للراحل الكبير، والصبر الجميل لذويه ومحبيه ولكل شعب الكويت الشقيق”.