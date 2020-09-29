علاوي يدعو المسؤولين والسياسيين إلى “الصبر والحكمة”: تحيطنا صراعات مريرة

دعا زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاثنين، السياسيين والمسؤولين في العراق إلى التحلي بمزيد من “الصبر والحكمة والروية”، معرباً عن خشيته من أن ينال العراقيين أذىً جراء سياسات أو قرارات “غير مدروسة”.

وأضاف علاوي في بيان أن “في الشرق بوادر حرب بين أرمينيا واذربيجان، وتوتر إيراني أميركي، فضلاً عن تعثر عملية السلام الفلسطيني، والصراع التركي الكردي والتوتر التركي اليوناني والتركي السوري شمالاً وغرباً بالاضافة الى التصعيد الذي يشهده جنوب العراق والذي لا يسر أبداً”.

وحذر علاوي من “توسع تلك الصراعات وتأثيرها على العراق وشعبه”، مشدداً على “ضرورة إعلاء مصلحة الوطن والنظر إلى معاناة أبنائه، والدعوة إلى حوار الأضداد وتغليب المصالح ونبذ العنف”.