قريبا .. إيطاليا تستأنف تدريب قوات البيشمركة بعد تعليق “مؤقت”

اعلنت وزارة الدفاع الايطالية يوم الثلاثاء عن عزمها استئناف تدريب قوات البيشمركة بعد تعليق “مؤقت” بسبب تفشي ظهور جائحة كورونا.

واستقبل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم، وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني الذي يجري زيارة رسمية الى الاقليم منذ يوم امس الاثنين.

وذكر بيان صادر عن رئاسة حكومة الاقليم انه في الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، جرى بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا، ولا سيما دعم قوات البيشمركة.

وبيّن وزير الدفاع الإيطالي أن بلاده ستواصل دعم إقليم كوردستان والعراق عموماً، معربا عن أمله بأن يتم استئناف تدريب قوات البيشمركة في الفترة القليلة المقبلة بعد تعليق مؤقت بسبب تفشي فيروس كورونا.

من جهته شدد بارزاني على أن وجود القوات الإيطالية والتحالف الدولي في إقليم كوردستان والعراق مهم وضروري.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن إقليم كوردستان يدعم خطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، ومنها حل المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشكل جذري وعلى أساس الدستور.