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مستشار الامن القومي يلتقي السفير الاميركي في بغداد

التقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاثنين، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر.

وقال المكتب الاعلامي للاعرجي في بيان أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، التقى، صباح اليوم الإثنين، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر”.

وتابع، “جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، والسبل الكفيلة بتطوير العلاقة المتنامية بين بغداد وواشنطن”.

وأكد السفير الأمريكي “استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والمساعدة في تخطي التحديات الراهنة.

من جانبه, اشار الأعرجي للسفير الأمريكي، يجب ان تشهد المرحلة الحالية مزيدا من الاستقرار والهدوء لتنعم المنطقة والعالم بالأمن والاستقرار “.

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