نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة أمير الكويت

بعث رئيس إ قليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، برقية نعي الى ولي عهد الكويت واميرها الحالي لوفاة الامير صباح الاحمد الصباح.

وجاء في البرقية “صاحب السمو الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح المحترم، ولي عهد دولة الکویت.

تلقیت ببالغ الحزن والأسی نبأ وفاة المغفور لە صاحب السمو الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمیر دولة الکویت. أتقدم بإسمي وبإسم شعب إقلیم کوردستان العراق بخالص التعازي وصادق المواساة إلی سموکم ومن خلالکم إلی العائلة الکریمة وعموم الشعب الکویتي الشقیق.

أسأل الله تعالی أن یتغمد الفقید بواسع رحمته ویسکنه فسیح جناته ویلهمکم الصبر والسلوان، وأن یدیم علی دولة الکویت وشعبها الأمن والإستقرار والأزدهار.

وأعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية منذ يوليو/ تموز الماضي.

وكما كان متوقعاً تولى ولي العهد الكويتي “نواف الأحمد الجابر الصباح” السلطة رسميا بمنصب أمير الكويت.