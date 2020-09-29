نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة أمير الكويت

بعث رئيس إ قليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، برقية نعي الى ولي عهد الكويت واميرها الحالي لوفاة الامير صباح الاحمد الصباح.
وجاء في البرقية “صاحب السمو الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح المحترم، ولي عهد دولة الکویت.
تلقیت ببالغ الحزن والأسی نبأ وفاة المغفور لە صاحب السمو الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمیر دولة الکویت. أتقدم بإسمي وبإسم شعب إقلیم کوردستان العراق بخالص التعازي وصادق المواساة إلی سموکم ومن خلالکم إلی العائلة الکریمة وعموم الشعب الکویتي الشقیق.
أسأل الله تعالی أن یتغمد الفقید بواسع رحمته ویسکنه فسیح جناته ویلهمکم الصبر والسلوان، وأن یدیم علی دولة الکویت وشعبها الأمن والإستقرار والأزدهار.
وأعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية منذ يوليو/ تموز الماضي.
وكما كان متوقعاً تولى ولي العهد الكويتي “نواف الأحمد الجابر الصباح” السلطة رسميا بمنصب أمير الكويت.