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وفاة أمير الكويت عن عمر ناهز 91 عاماً

اعلن الديوان الأميري في الكويت، الثلاثاء، عن وفاة امير البلاد صباح الاحمد الصباح عن عمر ناهز 91 عاماً.

وقال الديوان في بيانه: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.

وقطع تلفزيون الكويت، عصر اليوم، بث برامجه بشكل مفاجئ وأذاع آيات من القرآن الكريم.

وولد الصباح في عام 1929، وتولى منصب أمير الكويت في 2006، عقب وفاة جابر الأحمد الصباح، وبعد تنازل سعد العبد الله الصباح، ولي العهد السابق، بسبب المرض.

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