٥١ إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية والتراكمي يلامس 1500

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية في غربي كوردستان (شمال سوريا) ، اليوم الثلاثاء، تسجيل ٥١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا .

وقالت الإدارة في بيان ، إن الحالات هي ٢١ ذكور و ٣٠ إناثا وتتوزع على الشكل التالي :

١٤ حالة في قامشلو

٦ حالات في الحسكة

٩ حالات في كركى لكى

١١ حالة في ديرك

٣ حالات في جل آغا

٣ حالات في الرميلان

حالتان في عامودا

حالتان في الدرباسية

حالة واحدة في تربه سبيه

وأشارت الهيئة إلى تسجيل ١٥ حالة شفاء جديدة .

يذكر أن عدد حالات الإصابة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية قد بلغ حتى اللحظة ١٤٩٧ حالة، منها ٦٢ حالة وفاة، و٤١٧ حالة شفاء.