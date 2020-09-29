٥١ إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية والتراكمي يلامس 1500

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية في غربي كوردستان (شمال سوريا) ، اليوم الثلاثاء، تسجيل ٥١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا .
وقالت الإدارة في بيان ، إن الحالات هي ٢١ ذكور و ٣٠ إناثا وتتوزع على الشكل التالي :
١٤ حالة في قامشلو
٦ حالات في الحسكة
٩ حالات في كركى لكى
١١ حالة في ديرك
٣ حالات في جل آغا
٣ حالات في الرميلان
حالتان في عامودا
حالتان في الدرباسية
حالة واحدة في تربه سبيه
وأشارت الهيئة إلى تسجيل ١٥ حالة شفاء جديدة .
يذكر أن عدد حالات الإصابة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية قد بلغ حتى اللحظة ١٤٩٧ حالة، منها ٦٢ حالة وفاة، و٤١٧ حالة شفاء.