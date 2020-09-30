الدبلوم يتنفض .. هاشتاك يلقى تفاعلًا واسعًا

لقي هاشتاك (#الدبلوم_ينتفض)، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص تويتر بأكثر من 17 ألف تغريدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويقول مدونو الهاشتاك، إنهم شريحة واسعة من المجتمع العراقي، لاقت الحيف ووقع عليها الظلم في شأن التعيينات بالمؤسسات الحكومية.

ويرى حملة الدبلوم أن حصتهم من التعيينات لا تساوي سوى 20 % من تعيينات الخريجين، كما يعتقدون بأن فرصهم في العمل بالقطاع الخاص ضعيفة مقارنة بأقرانهم من حملة البكالوريوس، ذلك أن غالبية مؤسسات القطاع الخاص تطلب موظفين من حملة الشهادات الجامعية. وإلى جانب تغريداتهم على منصات التواصل الاجتماعي، نشر المئات من حملة شهادة الدبلوم صورًا عن مشاركاتهم في احتجاجات تشرين، كتعبير عن مساهمتهم في الاحتجاجات المتوقع انطلاقها في تشرين الأول المقبل.

ويحشد ناشطون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، لانطلاق تظاهرات شعبية واسعة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة تشرين، ومن المقرر، بحسب المدونين والناشطين، أن تجدد الانتفاضة انطلاقتها في الـ25 من الشهر المقبل.