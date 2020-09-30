الصحة تتحدث عن أربعة ملفات ستتم مناقشتها بشأن العام الدراسي الجديد

كشفت وزارة الصحة، الأربعاء، عن أربعة ملفات ستتم مناقشتها بشأن العام الدراسي الجديد، مؤكدة تشكيل لجان متخصصة ومشتركة بالتنسيق مع وزارة التربية لدراسة وتطبيق آليات استئناف الدوام بالمدارس.

وقال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الامير، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 30 أيلول 2020، إن “لجانا مختصة قد تشكلت في الوزارة، تبحث في قضية دوام المدارس، منها آلية الدوام وكيفية بدايته بالتنسيق مع وزارة التربية وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة هذا الغرض”.

وأضاف أن “وزارة الصحة تضع المبادئ والضوابط الصحية، بينما التربية ترسم الخطة التي تتواكب مع هذه الضوابط”.

وأوضح عبدالأمير، أنه ” لابد من استئناف دوام المدارس حسب التعليمات الصحية الأخيرة وليس هناك تأجيل أو رجعة ولكن تؤخذ في الحسبان ظروف المدارس في استخدام أكثر من أسلوب، وتبيان أهمية الإلتزام بالتباعد الاجتماعي والظرف الذي يحدد الاستخدام الالكتروني والجزئي فضلاً عن التلفزيون التربوي”.

وتابع ” نتناول بالنقاش والتحليل مجموعة من الاساليب واستخدامها حسب ظرفية المدارس واوضاعها”، مشيرا الى “عدم وجود اسلوب محدد، فالتعليم الالكتروني على سبيل المثال لم يجد نفعا للصفوف الثلاثة الاولى الابتدائية ومن الممكن أن نعد بديلا مناسبا”.

وكان وزير الصحة حسن التميمي، قد اكد أمس الثلاثاء، ان الاعلان عن القرار الخاص ببدء العام الدراسي الجديد سيكون بعد زيارة الاربعين، وقال في حديث متلفز تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أمس، ان “الوزارة تدرس مقترحات بشأن العام للعام الدراسي والإعلان عن قرار دوام العام الدراسي سيكون بعد زيارة الاربعين”.

واضاف، ان “معدل إصابات كورونا في العراق ثابتة لأسابيع ونسبة الشفاء يبلغ نحو 81%”، وتابع قائلا ان “الوزارة كانت تأمل حظر التجوال الصحي وليس الأمني ولم تجد تعاونا من المواطن، ونتوقع أعراض متشابهة بين الانفلونزا وكورونا في الخريف والشتاء”.

ر.إ