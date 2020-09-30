المتحدث باسم رئيس الوزراء: الإيرادات لا تغطي الرواتب

أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة، أمس، ان ايرادات النفط لا تكفي لتسديد رواتب الموظفين وان مجلس الوزراء أقر مشروع قانون تمويل العجز المالي واحاله إلى البرلمان لحل المشكلة، فيما كشف عن اعتقال أكثر من 20 مسؤولًا بتهم فساد مالي واداري.

وقال احمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مؤتمر صحفي تابعته (المدى) إنه “تم القبض على اكثر من 20 مسؤولًا بتهم فساد مالي واداري”. واضاف انه “لا يوجد ترحيل لموازنة 2020 أو دمجها مع 2021، وان واردات النفط لا تكفي لتأمين الرواتب”، مبينا ان “مجلس الوزراء أقر مشروع قانون تمويل العجز المالي ويحيله إلى البرلمان”. وفي سياق آخر، اشار ملا طلال الى ان “القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من مطلقي الصواريخ وتم توقيف 19 ضابطًا ومسؤولًا أمنيًا اطلقت الصواريخ من قواطع مسؤولياتهم”.

واوضح ملا طلال أن “الكاظمي شدد على أن قرار الحرب والسلم هو صلاحية حصرية للمؤسسات الدستورية العراقية، ولا يوجد احتلال في البلد حاليًا”. كما اكد الكاظمي أن “قوات التحالف جاءت بطلب من الحكومات العراقية السابقة، وانه أبلغ الوزراء عن جهود الحكومة من أجل أمن البعثات الدبلوماسية”، بحسب ملا طلال.

ولفت المتحدث باسم رئيس الوزراء الى ان “الحكومة سعيدة بدعم سفراء الاتحاد الأوروبي للعراق”. وكشف عن “موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الضمان الصحي وأحاله إلى البرلمان”.