(بالصورة) نادين نسيب نجيم تكشف عن مشروعها الجديد

كشفت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ عن مشروعها الجديد “Mosaic Masterpiece”، مشيرة الى أن كل إمرأة قوية وجميلة هي متميزة بطريقتها الخاصة، ومؤكدة أن معجبيها هم مصدر قوة وإلهام لها.

ونشرت نادين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها وعلّقت: “معجبيني هني مصدر قوة و إلهام لإلي، دايماً بشجعوني وبستمد هيدي القوة من محبةٌ لإلي وهني يلي بيعطوني الأمل ليكون بكرة أحلى. خلال فترة الربيع تعاونت مع ماك كوزمتيكس واليوم أنا مبسوطة لأكشف عن مشروع Mosaic Masterpiece.. كل امرأة قوية و جميلة ومتميزة بطريقتها الخاصة”.

وعلى الرغم من الفترة الصعبة التي عاشتها نادين، بعد إصابتها بإنفجار بيروت، يوم 4 آب/أغسطس الماضي، إلا أنها بقيت متمسكة بالأمل والحياة، وكانت دائماً توجّه رسالة إيجابية لمتابعيها، لحثهم على الإستمرار بالحياة رغم الصعوبات.