(بالفيديو) افتتاح 3 مشاريع كهربائية في أربيل

برعاية رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، جرت قبل ظهر اليوم الثلاثاء، مراسم افتتاح 3 مشاريع كهربائية هامة في العاصمة أربيل.

وخلال المراسم التي حضرها كل من وزير الكهرباء في حكومة الإقليم كمال محمد صالح، ومحافظ أربيل فرست صوفي، جرى تدشين وحدة 132 كيلوفولط الجديدة في محطة آزادي، وخط التوتر العالي 132 كيلوفولط، ومحطات التحويل 33 كيلوفولط و11 كيلوفولط في مدينة أربيل.

وزير الكهرباء كمال محمد صالح أشار في كلمة خلال المراسم، إلى أن المشروع كبير للغاية ويتكون من عدة مراحل وتبلغ تكلفته حوالي 14.7 مليون دولار، وسيسهم في تخفيف الضغط عن شبكة الكهرباء الوطنية.

وأشار إلى أنه خلال شهر آب / أغسطس جرى تزويد المواطنين بحوالي 20 ساعة من التجهيز الكهربائي يومياً، وحالياً يتم إنتاج من 3000 إلى 3200 ميغا واط من الكهرباء، وخلال فصل الشتاء سيتم إنتاج 500 ميغا واط إضافية، الأمر الذي سيخفف الضغط عن شبكة الكهرباء الوطنية.

وأكد أن حكومة إقليم كوردستان تعمل على تأمين احتياجات الإقليم من الكهرباء، لافتاً إلى أن على المواطنين بدورهم المساعدة بعدم هدر الطاقة الكهربائية.

وأعرب وزير الكهرباء عن شكره لرئيس حكومة إقليم كوردستان بسبب دعمه لمشاريع الوزارة في سبيل تطوير قطاع الكهرباء.