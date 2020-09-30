بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين..الوزارة تعيد (134) لاجئا عراقيا من تركيا…

ضمن برنامج العودة الطوعية
أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة (134) لاجئا عراقيا ضمن برنامج العودة الطوعية من مخيم اكدة الواقع على الحدود السورية التركية الى ارض الوطن .
وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسه ان ” مكتب الوزارة في الجمهورية التركية اعاد (134) مواطن من اللاجئين العراقيين بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية “.
وأوضح ” أن اللاجئين تمت اعادتهم من مخيم اكدة إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد ” ، موضحا ان (99) منهم عادوا الى مناطقهم الاصلية في محافظة نينوى و(20) لاجئا عادوا الى مناطقهم في محافظة صلاح الدين ، فضلا عن عودة (15) لاجئا الى محافظة الانبار .
وتابع دوسة ” ان هذه العودة ستليها عودة اخرى في الايام القليلة القادمة “.