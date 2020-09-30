بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين..الوزارة تعيد (134) لاجئا عراقيا من تركيا…

ضمن برنامج العودة الطوعية

أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة (134) لاجئا عراقيا ضمن برنامج العودة الطوعية من مخيم اكدة الواقع على الحدود السورية التركية الى ارض الوطن .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسه ان ” مكتب الوزارة في الجمهورية التركية اعاد (134) مواطن من اللاجئين العراقيين بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية “.

وأوضح ” أن اللاجئين تمت اعادتهم من مخيم اكدة إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد ” ، موضحا ان (99) منهم عادوا الى مناطقهم الاصلية في محافظة نينوى و(20) لاجئا عادوا الى مناطقهم في محافظة صلاح الدين ، فضلا عن عودة (15) لاجئا الى محافظة الانبار .

وتابع دوسة ” ان هذه العودة ستليها عودة اخرى في الايام القليلة القادمة “.