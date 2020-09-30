بينهم لاعب برشلونة السابق.. نادي عراقي “مغمور” يتعاقد مع 4 لاعبين أجانب !

سلط موقع فرانس برس، الضوء على خطوات نادي الديوانية العراقي الأخيرة، حيث قدّم النادي الذي وصفه الموقع بـ”المغمور” أربعة لاعبين أجانب لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، حيث يأمل في ترجمة استثماراته الخاصة والصعود على سلم ترتيب دوري كرة القدم.

وتعاقدت ادارة النادي مع الأرجنتيني ماكسي رولون (25 عاما) جناح رديف برشلونة الاسباني السابق والقادم من فويرسا أماريا الاكوادوري، لاعب الوسط البرازيلي ويسلي بيريرا (22 عاما)، والمهاجم الاسباني اسحاق باديا (24 عاما) والمهاجم البلجيكي ونايثن كاباسيلي (26 عاما) لاعب اندرلخت السابق الذي تخلف عن المؤتمر لاسباب تتعلق برحلة الطيران.

واثناء تقليده قميص الفريق، قال رولون “سعيد بتواجدي هنا بين النادي ومشجعيه وجمهوره. اتطلع ان نكون في حالة جيدة وان تسير الامور على ما يرام”. من جهته اعرب بيريرا عن شكره للثقة التي منحتها ادارة النادي وعشاقه له لتمثيل فريق كرة القدم في الموسم المقبل.

كما اشار باديا الى الترحيب اللافت الذي لاقاه من مسؤولي النادي منذ لحظة وصوله الى العراق “نشعر بثقة كبيرة في التعامل مع النادي”.

وبلغت الصفقة التعاقدية مع اللاعبين الاربعة حسب رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي “مليون ومئتين وخمسين الف يورو لتمثيل الفريق في الموسم المقبل”.

وينتظر ان تنطلق مسابقة الدوري العراقي في 25 تشرين اول/اكتوبر المقبل بمشاركة 20 فريقا، من بينها 14 فريقا تمثل اندية تعود لمؤسسات حكومية وستة اندية اهلية تمثل عددا من المحافظات العراقية، من بينها الديوانية الفريق المحلي للمدينة الجنوبية.

وقال رئيس النادي “لا نحتاج الحكومة ولا أي وزير بعد الآن. لدينا ثقة بنجاح تجربة الاستثمار ونتمنى التخلي عن البيروقراطية تجاه الاندية لتتمكن من العمل بشكل صحيح”.

وعاد العنكوشي منذ عام إلى مدينة الديوانية التي يتحدر منها، بعد سنوات امضاها في الولايات المتحدة واوروبا، ليخوض تجربة الاستثمار في مجال كرة القدم.

وتعاني الاندية العراقية من ارتدادات الازمة الاقتصادية في البلاد، خصوصا الحكومية منها التي تعتمد على تخصيصات مالية سنوية تأخرت هذا العام عنها، بينما تعتمد الاندية الاهلية على مبادرات شخصية.

وسيخوض فريق الديوانية الذي يفتقد الى ملعب حديث خاص به، على غرار جميع الاندية العراقية، مبارياته في الموسم المقبل على ملعب كربلاء الدولي.

وتفتقر الاندية العراقية الى ملاعب حديثة، من بينها اربعة اندية كبيرة هي الزوراء والشرطة الذي ودع دوري ابطال آسيا قبل ايام، الى جانب القوة الجوية والطلبة، ما يدفعها الى استئجار ملاعب تابعة لوزارة الشباب والرياضة ويكلفها ذلك التخلي عن حقوق ايرادات بيع التذاكر.