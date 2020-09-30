تركيا تجدد قصف مواقع حدودية فـي أربيل ودهوك

قصف الطيران التركي، صباح أمس الثلاثاء، عدة مناطق في جبل متين قرب القرى المتاخمة لبلدة ديرلووك في قضاء العمادية التابع لدهوك.

وقال مدير بلدة ديرلووك، سامي برواري، إن “الطيران التركي، أقدم على قصف الجبل بشدة، حيث سبق وأن قام بقصفه عدة مرات، وتسبب الصوت القوي الصادر عن القصف بترويع الأهالي”.

وأشار إلى أن صوت القصف، وصل حتى 6 قرى مجاورة، متسببًا باهتزاز النوافذ.

وقال أحمد، وهو احد المواطنين من قرية بلافكة القريبة من موقع القصف إن “طائرتين تركيتين قامتا بقصف جبل متين 8 مرات متتالية، وأن أماكن القصف كانت قريبة من القرى”.

الى ذلك، ذكر شهود عيان لوكالة (شفق نيوز) ان المقاتلات التركية قصفت مرتفعات “زين وقرية بولي وسفح جبل هلكورد التابع لقضاء جومان، محافظة أربيل قبل ظهر يوم الثلاثاء”.

واشار الشهود الى ان القصف تسبب في اضرام النيران بالمناطق الجبلية والمراعي الطبيعية كما خلق هلعا لدى سكان القرى.

وقال الشهود ايضا ان المروحيات التركية قصفت جبل زراران واطراف قرى سيران وخليفان التابعتان الى قضاء سوران في اربيل.

هذا ولم تعرف لغاية الان الاضرار الناجمة جراء هذا القصف.

وتواصل حكومة أنقرة قصفها لمناطق عراقية فى استمرار لانتهاكاتها في العراق، على الرغم من تنديد العديد من المسؤولين فى البلاد، واستدعاء سفيرها فى بغداد أكثر من مرة.

ويذكر بأنّ تركيا أطلقت في حزيران الماضي، عمليتي (مخلب النمر) و(مخلب النسر) ضد (حزب العمال الكردستاني) شمالي العراق، حيث قصفت أربيل ومناطق كرديّة مختلفة عدة مرات.

وأسفر قصف نفذته تركيا بواسطة طائرة مسيرة في منطقة “سيدكان” شمالي البلاد، الثلاثاء الماضي، عن مقتل آمر اللواء الثاني حرس حدود، المنطقة الأولى، وآمر الفوج الثالث/ اللواء الثاني، وسائق السيارة العسكرية.

ونددت قيادة العمليّات المشتركة في العراق، حينها بخرق الطائرات التركيّة الأجواء العراقيّة، وعدّت ذلك “انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة”.

بدوره، كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، الفريق جبار ياور، منتصف شهر آب، أن “حصيلة عدد مرات القصف التركي للمناطق الحدودية العراقية والتابعة للإقليم، بلغت 170 قصفا بواسطة الطائرات”.

وأضاف ياور، أن “الحصيلة تشمل عدد مرات القصف منذ الأول من كانون الثاني العام الجاري، وحتى 31 تموز الماضي، لافتا إلى أنه يضاف الى ذلك 117 قصفا بالمدفعية”.

ولفت إلى أن “عدد مرات القصف الذي نفذته القوات التركية بواسطة الأسلحة الرشاشة الثقيلة للفترة المذكورة ضمن الحصيلة، بلغت 5 مرات”. وذكر الأمين العام لوزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق، “من جهتها نفذت إيران 5 ضربات واحدة بالطائرات، وأربعة بالأسلحة الرشاشة، استهدفت المناطق الحدودية العراقية، بالتزامن مع القصف التركي المستمر”.