حتى 80 عاما.. مصرف الرشيد يمنح سلفا لكبار السن من المتقاعدين

اعلن مصرف الرشيد، الاربعاء، عن منح سلف لكبار السن من المتقاعدين الموطنة رواتبهم لديه من عمر 72 سنة وحتى الـ80.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إن “التعليمات الجديدة حددت عمر المتقاعد ان يزيد عن ٧٢ سنة ولا بتجاوز ٨٠ سنة وتوثق هذه السلفة بكفالة كفيل موظف حكومي معين ومثبت على الملاك الدائم”.

واضاف ان “مبلغ المنح يبدأ من ٣ الى ٨ مليون على ان يكفي ٥٠٪ من صافي راتبه لتغطية القسط والفائدة”، مشيرا الى انه “يجب على المتقاعد ان لا يكون لديه سلفة سابقة”.

يذكر ان مصرف الرشيد سبق وان منح سلف وقروض للموظفين والمواطنين بمختلف انواعها وفق شروط وضوابط معينة.