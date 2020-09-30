Posted on by

ديمبلي يعود إلى مشاكله المعتادة في برشلونة

لعب عثمان ديمبلي الدقائق الأولى له في الموسم الجديد يوم الأحد الماضي في فوز فريقه برشلونة على فياريال (4-0) لكنه عاد إلى دائرة الضوء بعد وصوله متأخرًا لتدريبات الفريق.

ودخل ديمبلي في الشوط الثاني ضد فياريال في أول ظهور له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ومع ذلك، لم تبدأ الأمور على ما يرام حيث وصل ديبملي، يوم الاثنين متأخراً عن تدريبات فريقه، مرة أخرى، بحسب ما أفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية.

ويطالب المدير الفني، رونالد كومان، اللاعبين بالوصول قبل التدريبات بساعة واحدة كما كان الحال مع لويس إنريكي ولكن ليس تحت قيادة فالفيردي وكيكي سيتين.

ديمبيلي، الذي اعتاد على الروتين القديم، تأخر 15 دقيقة، كما أظهرت الصور أنه يستخدم هاتفه المحمول.

عثمان ديمبلي

ليست هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها ديمبلي متأخرًا منذ وصوله إلى برشلونة، وقيل الكثير عن عدم التزامه وأنه يلعب ألعاب الفيديو حتى الساعات الأولى من الصباح وعن اتباع نظام غذائي سيء للاعب كرة قدم محترف.

وأتم التقرير موضحًا أنه لم يتم معاقبة ديمبلي على تأخره لأن عقوبات النادي تبدأ من الدقيقة 20 متراكمة على مدار شهر، وتضم قائمة العقوبات تحذير شفهي في البداية، ثم تحذير مكتوب، ثم إيقاف لمدة يوم، ثم غرامة مالية من 1.33%-4% من الراتب الشهري.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close